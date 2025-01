Sustentado pelo dinheiro público

Um caminhão da Prefeitura de Maringá costuma regar as plantas do Eurogarden. Uma placa nas proximidades informa que o local é privado, mas de uso público. Neste caso, o tratamento é diferenciado, porque até onde se sabe este tipo der serviço não existe em nenhum outro bairro da cidade.

O empreendimento é divulgado como um bairro sustentável. “Sustentado no poder público, até eu”, comentou um leitor indignado com o suposto tratamento privilegiado. Não é de agora que se discute a permissão dada pela administração anterior ao empreendimento, pois não se sabe onde é o público e onde é o privado, e geralmente um costuma se misturar com o outro. (inf Angelo Rigon)