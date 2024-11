Quatro pessoas ficam feridas em capotamento

Um motorista provocou um acidente na tarde desta quarta-feira, 20, no cruzamento da Avenida Franklin Delano Roosevelt com Rua Almerinda Silveira Coelho, no Conjunto Requião. Um homem que dirigia um GM Onix avançou o semáforo vermelho causando uma batida com um GM Celta.

A colisão foi forte causando o capotamento do Celta. Três mulheres e um homem que ocupavam o Celta precisaram de atendimento. Uma das vítimas é uma idosa de 82 anos. O motorista que provocou o acidente chegou a receber atendimento do Siate.

As vítimas que sofreram ferimentos foram encaminhadas aos hospitais. A Polícia Militar de Maringá lavrou um boletim de acidente de trânsito. O tráfego de veículos ficou comprometido no cruzamento por cerca de 3 horas até a retirada dos veículos. (inf/foto André Almenara)