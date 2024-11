O empresário do ramo de entretenimento, Jakson Alves, recepcionou os amigos na noite deste sábado em um de seus empreendimentos, o Juscelino Pub, para celebrar os 47 anos de vida.



A noite, animadíssima, contou com participações de dj, cantores e bandas com diversos ritmos, além do tradicional sertanejo.

Os cantores Rick e Hugo Pena enviaram video parabenizando o anfitrião da noite.

As dependências do Juscelino ficaram tomadas por amigos que fizeram questão de parabenizar o aniversariante que completa idade nova neste domingo, 24.