Motorista provoca acidente e deixa motoboy em estado grave

O motoboy Lucas Lohan, 23 anos, permanece internado em estado gravíssimo após ter sido vítima de um atropelamento na noite de sábado, 18, na Avenida Monteiro Lobato, Vila Operária, em Maringá. Lucas estava pilotando uma Biz quando foi atingido por um automóvel.

Após a batida entre os dois veículos, o condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro. Um casal teria testemunhado o retorno do motorista até o local. Eles disseram que o condutor viu o trabalhador caído e ferido, e depois ido embora novamente sem prestar atendimento.

O veículo seria uma SUV Sportage de cor prata. O estado de saúde do motoboy era tão grave que o médico do Samu imediatamente entubou o paciente. Lucas Lohan foi estabilizado e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Santa Casa.

A Polícia Militar já lavrou um boletim de acidente de trânsito. A Delegacia de Trânsito deverá requisitar imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais e residenciais para identificar o veículo e o condutor afim de responsabilizar pelos crimes cometidos.