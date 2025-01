Jovem atropelada por ônibus na Morangueira morre no hospital

A jovem Dávilen Dias Silva, 25 anos, morreu nas últimas horas após ter se envolvido em um gravíssimo acidente em Maringá. Dávilen estava internada no Hospital Universitário. Ela foi atropelada na manhã de terça-feira, 14, na Avenida Morangueira.

Dávilen Dias foi tentar atravessar a avenida quando foi atingida por um ônibus do Transporte Coletivo Cidade Canção. Ao realizar a travessia da via, fora da faixa de pedestres, a jovem conseguiu passar por entre os veículos que seguiam sentido centro.

Ao chegar na faixa exclusiva do ônibus, a jovem não observou a passagem livre do coletivo e acabou sendo atropelada. A lateral do coletivo atingiu primeiramente a cabeça. Ao cair no asfalto, os rodados passaram por cima do corpo da vítima.

Dávilen teve múltiplas lesões em membros inferiores, região da pelve, e traumatismo de crânio encefálico. A direção do HU comunicou aos familiares o falecimento da paciente. Dávilen Dias trabalhava em um escritório a poucos metros do local do acidente.

Dávilen Dias formou-se recentemente em engenharia ambiental na Universidade Estadual de Maringá. Ela estava morando em uma kitnet na Vila Esperança. A família da jovem é da cidade de Mundo Novo. O corpo de Dávilen será trasladado para o Mato Grosso após ser liberado no IML. (inf André Almenara)