Acidente com vítima fatal

Por volta das 15h desta quinta-feira, 21, no jardim Iguaçu em Maringá, uma colisão envolvendo dois veículos na rua Dos Gerânios esquina com rua Benjamin Fernandes Dias, deixou uma mulher morta.

Ela era passageira em um dos veículos, equipes de socorro do SAMU e SIATE após chegarem ao local, a retiraram do veículo GM Corsa, e tentaram reanimá-la por cerca de 20 minutos, porém, infelizmente não foi possível salvá-la.

Uma criança e mais três adultos também foram socorridos ao hospital. O outro veículo envolvido é um Jeep Renegade que só parou após colidir com uma árvore na calçada. As causas do acidente estão sendo investigadas. (inf André Almenara)