Maringá recebe reconhecimento internacional por trabalho desenvolvido nas patrulhas Maria da Penha e Ambiental

A Prefeitura de Maringá recebeu triplo reconhecimento internacional nesta terça-feira, 27, pela atuação no atendimento e na proteção de mulheres em situação de violência doméstica e no combate a crimes ambientais. O Programa SafeLives, desenvolvido pela Secretaria de Segurança, por meio da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), ganhou dois prêmios. O trabalho desenvolvido pela Patrulha Ambiental também foi reconhecido. A entrega ocorreu no encerramento da conferência anual realizada pela International Association of Chiefs of Police (IACP), em Orlando, nos Estados Unidos.

A Patrulha Maria da Penha recebeu os prêmios de Liderança em Serviços às Vítimas e de Liderança em Prevenção ao Crime. O reconhecimento é resultado de uma mudança na forma de acompanhamento das mulheres com medidas protetivas ativas no município. Atualmente a estrutura combina atendimento preventivo, atendimento emergencial e acompanhamento continuado, com visitas sistemáticas e sem aviso prévio, verificação do cumprimento das medidas protetivas e comunicação direta com o Poder Judiciário em casos de descumprimento.

Um dos diferenciais do programa é o uso do conjunto de estratégias, processos, tecnologias e ferramentas para coletar, organizar, analisar e transformar dados brutos em informações estratégicas, analisadas internamente para identificar padrões de risco e auxiliar na definição das intervenções realizadas pelas equipes.

O prefeito Silvio Barros rerforça o compromisso da gestão em oferecer proteção efetiva às mulheres vítimas de violência. “Esse prêmio demonstra que as políticas públicas construídas com responsabilidade, compromisso e sensibilidade podem transformar realidades e salvar vidas. Mais do que uma conquista institucional, essa homenagem valoriza o trabalho diário de profissionais que atuam na prevenção da violência contra a mulher, no acolhimento das vítimas e no acompanhamento das medidas protetivas, levando segurança e esperança a tantas mulheres.”

Para o secretário de Segurança, Delegado Luiz Alves, o reconhecimento internacional evidencia a efetividade da estratégia adotada pelo município. “A premiação confirma que o trabalho desenvolvido em Maringá tem colocado a proteção das mulheres no centro da atuação da Segurança Pública. E o recebimento deste prêmio confirma que um modelo construído com planejamento, integração e uso de inteligência pode produzir resultados concretos na proteção das vítimas.”

Desde janeiro de 2025 não houve registro de feminicídio em Maringá entre mulheres com medidas protetivas ativas e acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. No mesmo período, houve aumento de 161% no alcance da proteção pelo programa. A atuação também envolve capacitação contínua dos agentes, com conteúdos relacionados à legislação, psicologia da vítima e simulações operacionais. O trabalho é integrado à rede de proteção à mulher do município, envolvendo Judiciário, serviços sociais e a GCM.

Patrulha Ambiental de Maringá – A International Association of Chiefs of Police (IACP) também premiou a Prefeitura de Maringá pelo uso de inovação nos atendimentos realizados pela Patrulha Ambiental, da Guarda Civil Municipal (GCM). O método utilizado é o mesmo da Patrulha Maria da Penha, mas voltado à proteção da fauna e ao combate aos crimes ambientais.