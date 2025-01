Fila noturna por vaga em escola pública

Depois da veiculação do video de uma mãe alertando para a quantidade de pais que passavam a noite na fila por uma vaga em escola municipal de Maringá, postado na rede social do repórter André Almenara, o prefeito Silvio Barros e outros três vereadores foram até os pais para dialogarem e resolver um problema antigo todo início de ano na cidade.

Pais de alunos ficaram a noite e madrugada defronte escolas municipais para reabertura e cadastro de espera. O primeiro sinal de que tinha algo errado foi a partir de uma postagem feita sobre a formação de filas para o cadastro de espera em escolas municipais e centros municipais de educação infantil.

Constatou-se que o ocorrido na Escola Municipal Antônio Carlos Velasque se repetia em outros estabelecimentos de ensino. Havia reclamação de que em algumas delas, as filas com pais de alunos não havia banheiro disponível para os contribuintes, em virtude do vigilante do prédio público ter ido embora após seu expediente.