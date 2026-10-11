Câmara de Maringá homenageia Distribuidora Virgínia pelos 75 anos de história em noite marcada pela emoção e gratidão

Uma noite de emoção, reconhecimento e gratidão marcou a sessão solene realizada pela Câmara de Maringá, nesta quinta-feira (8), em homenagem aos 75 anos de fundação da Distribuidora de Bebidas Ambev Virgínia. A empresa recebeu o título de Consagração Pública, por iniciativa do vereador Pastor Sandro, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento econômico e social de Maringá e de toda a região.

A solenidade foi presidida pelo vereador Sidnei Telles e reuniu vereadores, autoridades, diretores da empresa, familiares e convidados, que acompanharam a homenagem a uma das empresas com longa trajetória no setor de distribuição de bebidas no Paraná.

Autor da proposição, o vereador Pastor Sandro destacou a importância da homenagem e falou sobre o sentimento de gratidão que marcou a solenidade.

“Esta é uma noite muito especial para mim. Estamos aqui para prestar uma homenagem à Distribuidora de Bebidas Virgínia pelos seus 75 anos de história, trabalho e contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade e de toda a região. Mais do que falar de números e da trajetória da empresa, quero destacar uma palavra que considero ainda mais importante: gratidão”, afirmou o parlamentar.

Fundada em 1951, a Distribuidora Virgínia construiu uma trajetória marcada pela gestão familiar, investimentos em inovação, tecnologia, segurança, logística e modernização da frota. Ao longo das décadas, a empresa também consolidou seu compromisso com a valorização das pessoas, a responsabilidade social e a sustentabilidade.

Atualmente, a distribuidora vive uma fase de expansão. Em 2023, ampliou sua área de atuação e passou a atender cerca de 150 municípios paranaenses, abrangendo as regiões de Maringá, Ponta Grossa e Norte Pioneiro. A empresa atende mais de 40% do território do Paraná e é considerada a maior revenda da Ambev na Região Sul do Brasil.

Durante a cerimônia, os convidados também acompanharam uma apresentação institucional sobre a história da distribuidora, relembrando momentos importantes de sua trajetória e as conquistas alcançadas ao longo de sete décadas e meia.

Entre as autoridades presentes estavam os diretores da empresa; os vereadores Akemi Nishimori, Luiz Neto, Maninho e Mário Hossokawa; Sidnei Telles, que presidiu a solenidade; e o autor da homenagem, pastor Sandro. Também participaram o secretário de Aceleração e Turismo de Maringá, Annibal Bianchini, que representou o prefeito Silvio Barros, e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), José Carlos Barbieri, acompanhado de diretores da instituição. Durante a cerimônia, os representantes da ACIM também entregaram um troféu em homenagem à Distribuidora Virgínia.

A entrega do título de Consagração Pública representou o reconhecimento oficial do Legislativo maringaense à história da Distribuidora Virgínia e à sua contribuição para a geração de empregos, o fortalecimento da economia e o desenvolvimento regional.