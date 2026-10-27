Passageiros do transporte coletivo podem consultar horários de ônibus por QR Code e WhatsApp

Consultar os horários dos ônibus e acompanhar a previsão de chegada dos veículos ficou mais fácil em Maringá. Dois novos serviços lançados nesta segunda-feira, 26, pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), permitem que os passageiros acessem informações do transporte coletivo pelo celular, usando QR Codes instalados em pontos de ônibus ou um assistente virtual no WhatsApp. As ferramentas integram o programa Na Hora Maringá e dispensam a instalação de aplicativos adicionais.

Nesta primeira etapa, 25 pontos de ônibus de Maringá e dos distritos de Iguatemi e Floriano receberão adesivos com QR Codes exclusivos, vinculados à localização de cada parada. Para consultar as informações, basta apontar a câmera do celular para o código. O passageiro será direcionado a uma página na internet com as linhas que atendem ao ponto e a previsão de chegada dos próximos ônibus.

Os dados são obtidos pelo sistema de monitoramento da frota por GPS, que permite acompanhar a movimentação dos veículos e estimar os horários de chegada conforme as informações operacionais disponíveis. O código identifica o ponto consultado e apresenta as informações correspondentes, sem que o usuário precise pesquisar o endereço ou identificar manualmente as linhas que passam pelo local.

“Estamos sempre buscando soluções que atendam às necessidades da população e que tornem mais simples a rotina das pessoas . Queremos que o cidadão consiga se organizar melhor, tenha mais previsibilidade nos deslocamentos e aproveite melhor o tempo no dia a dia. É a partir das necessidades da população que pensamos em melhorias para a cidade”, afirma o prefeito Silvio Barros.

O secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito, explica que as ferramentas fazem parte do trabalho de aprimoramento dos serviços de transporte e de ampliação do acesso às informações pelos passageiros. “Estamos trazendo recursos inéditos para facilitar o dia a dia de quem usa o transporte coletivo. A proposta é utilizar a tecnologia para aproximar as informações dos passageiros, simplificar as consultas e permitir que cada pessoa planeje melhor seus deslocamentos. São soluções pensadas a partir das necessidades da população e que abrem novas possibilidades para melhorar o serviço.”

Atendimento pelo WhatsApp – Com um menu interativo pelo número de WhatsApp (44) 98844-0484, o passageiro poderá acessar tabelas de horários, consultar as linhas disponíveis e verificar as próximas partidas.

A ferramenta também oferece a opção de compartilhamento da localização do passageiro, facilitando a consulta de informações relacionadas ao local em que ele está. O serviço contempla as 66 linhas do transporte coletivo do município, que realizam aproximadamente 3,5 mil viagens diárias.