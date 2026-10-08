PolíticaBrasil

Jacovós e Ricardo Barros convocam reunião em Maringá para alinhar campanha de Flávio Bolsonaro no Noroeste

Foto de redação redação08/10/2026
jacovos e barros Jacovós e Ricardo Barros convocam reunião em Maringá para alinhar campanha de Flávio Bolsonaro no Noroeste

Os deputados Ricardo Barros (PP) e Delegado Jacovós (PL) promovem, neste sábado pela manhã, em Maringá, uma reunião com lideranças dos partidos que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O encontro terá como pauta a organização da campanha de segundo turno na região Noroeste do Paraná.

Segundo Jacovós, o objetivo é reunir propostas, compartilhar experiências e definir ações para ampliar o apoio ao candidato nos municípios da região. O deputado defende que segurança pública e combate ao crime organizado tenham destaque nessa mobilização.

O Brasil precisa sair com urgência da UTI e respirar cidadania e patriotismo, com segurança pública eficiente e o crime organizado na cadeia”, afirma Jacovós.

Ricardo Barros ressalta que o encontro será aberto a presidentes de partidos aliados, deputados , prefeitos, vereadores, lideranças empresariais e representantes políticos. Segundo ele, a proposta é construir uma atuação conjunta, sem concentrar os trabalhos em um coordenador geral.

Todos são bem-vindos. O importante é que estejam empenhados na eleição de Flávio Bolsonaro”, destaca Barros. Na avaliação do deputado, a candidatura representa uma oportunidade de mudar os rumos do país e enfrentar a crise econômica.”
O evento será neste sábado, 10, às 09h, no auditório da Sociedade Rural de Maringá.

Foto de redação redação08/10/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Julgamento de Deltan Dallagnol e Garotinho no TSE

Julgamento de Deltan Dallagnol e Garotinho no TSE

08/10/2026
Foto de Articulação política

Articulação política

08/10/2026
Foto de Bastidores de Maringá: O xadrez político e as articulações que desenham para a sucessão de 2028

Bastidores de Maringá: O xadrez político e as articulações que desenham para a sucessão de 2028

07/10/2026
Foto de “Faz um ano que não vou na prefeitura”

“Faz um ano que não vou na prefeitura”

06/10/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo