Jacovós e Ricardo Barros convocam reunião em Maringá para alinhar campanha de Flávio Bolsonaro no Noroeste

Os deputados Ricardo Barros (PP) e Delegado Jacovós (PL) promovem, neste sábado pela manhã, em Maringá, uma reunião com lideranças dos partidos que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O encontro terá como pauta a organização da campanha de segundo turno na região Noroeste do Paraná.

Segundo Jacovós, o objetivo é reunir propostas, compartilhar experiências e definir ações para ampliar o apoio ao candidato nos municípios da região. O deputado defende que segurança pública e combate ao crime organizado tenham destaque nessa mobilização.

“O Brasil precisa sair com urgência da UTI e respirar cidadania e patriotismo, com segurança pública eficiente e o crime organizado na cadeia”, afirma Jacovós.

Ricardo Barros ressalta que o encontro será aberto a presidentes de partidos aliados, deputados , prefeitos, vereadores, lideranças empresariais e representantes políticos. Segundo ele, a proposta é construir uma atuação conjunta, sem concentrar os trabalhos em um coordenador geral.

“Todos são bem-vindos. O importante é que estejam empenhados na eleição de Flávio Bolsonaro”, destaca Barros. Na avaliação do deputado, a candidatura representa uma oportunidade de mudar os rumos do país e enfrentar a crise econômica.”

O evento será neste sábado, 10, às 09h, no auditório da Sociedade Rural de Maringá.