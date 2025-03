Empresa de Maringá é alvo da Operação Império

O advogado Jairo Aparecido Ferreira Filho, que foi candidato a vice prefeito na chapa de Cristina Graeml na eleição de Curitiba, é investigado pela Polícia Civil do Paraná num esquema criminoso que simulava empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na manhã desta sexta-feira, policiais da Divisão de Combate à Corrupção (Deccor) deflagraram a “Operação Império” com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Maringá.

O personagem central da ação policial é o empresário Alceu Tavares, presidente da Fomento Mais Bank — instituição com sede na Cidade Canção. Jairo Aparecido Ferreira Filho não é alvo da operação policial, mas de acordo com uma fonte do site ele esta sendo investigado e passou a colaborar com o trabalho da Deccor. Alguns empresários de São Paulo, vítimas do esquema, apontaram o envolvimento de Jairo em depoimento à polícia, mas também há relatos em que apontam ele como vítima de Alceu Tavares. A polícia apura agora se existe ou não o envolvimento de Jairo com o esquema criminoso.

Uma busca na internet mostra várias reclamações sobre investimentos não restituídos feitos com Tavares, cujo estabelecimento é localizado à rua Néo Martins, região central de Maringá. A Fomento Mais Consultoria e Finanças Ltda./Fomento Mais Securitizadora e Factoring Ltda., atua na securitização de créditos e preparação de documentos e serviços especializados. (inf Angelo Rigon)