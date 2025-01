Deputado mantém escritório político fechado em Maringá

O gabinete do deputado estadual Delegado Jacovós (PL), mantém desde o período da sua pré-campanha de prefeito em 2024, uma casa alugada e custeada com verba pública da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

O local deveria funcionar como escritório político do deputado, com atendimento ao público em horário comercial de segunda à sexta, como ocorre em outro escritório de Jacovós na cidade de Apucarana, tendo inclusive diversos assessores para este procedimento.

A reportagem, após denúncia de leitor, verificou que realmente o local está fechado, sem nenhum tipo de aviso de férias, de horário de atendimento ou contato, o que foi confirmado pelos vizinhos próximos.

O imóvel, localizado na rua José Clemente, 545, na Zona 7 fica fechado o tempo todo e não tem ninguém para atender a população que procura por alguma demanda junto ao deputado.

O valor aproximado de 3 mil reais são pagos mensalmente com recursos da verba de gabinete que o deputado tem direito, além de gastos com energia, água, limpeza, telefone e etc.

O deputado Jacovós, marido da atual vice-prefeita de Maringá, Sandra Jacovós (PL), está em seu segundo mandato e será o segundo vice presidente da Alep a partir do dia 4 de fevereiro, quando o novo presidente, Alexandre Cury tomará posse.

Entramos em contato com a assessoria do deputado Delegado Jacovós que nos informou que ele está de férias e assim que obtiver contato irá nos enviar uma nota sobre o caso.

Atualizado:

Nota da Assessoria

“Com relação ao questionamento sobre o horário de atendimento do escritório político do deputado estadual Delegado Jacovós, informamos que o local não é mantido fechado, conforme veiculado e que todos os atendimentos são feitos mediante agendamento prévio.

Inclusive, semanalmente era colocado um aviso no portão com os telefones para contato. Aviso que constante é retirado por algum interessado, mas sempre é reposto.

Além disso, disponibilizamos e divulgamos o contato de WhatsApp do deputado estadual Delegado Jacovós em todas as redes sociais.

Aproveitamos o ensejo para divulgar nossos números para agendamento prévio a quem necessitar:

(44) 99990-2577

(44) 99132-9434 (24 horas por dia)

No momento, estamos em recesso parlamentar (férias) e o aviso das férias não está colocado porque fazemos questão de atender a todos que nos procuram, independente de dia e/ou horário.

Ou seja, não funcionamos apenas em horário de expediente.

Att., Assessoria de Comunicação”